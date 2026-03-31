קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ליל הסדר בצל האזעקות: שתיית רביעית יין בכוס הראשונה כדי לקיים "קידוש במקום סעודה" • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
"גביע השמחה" הוא גביע הקידוש העתיק ביותר הידוע בעולם, המתוארך למאות ה-11 או ה-12, והוא חושף סיפור מדהים על קהילה יהודית משגשגת בח'וראסאן שעל דרך המשי | החודש הוא יוצא למכירה אספנים רבים לוטשים עיניים ובינתיים המחיר רק עולה (חדשות בעולם)
עומר שם טוב, שחזר מהגיהנום בעזה אחרי כ-500 ימים, סיפר באירוע הצדעה שנערך לכבודו בארגון קשר יהודי, חשף כיצד הצליח לעשות קידוש בשבי מידי ליל שבת, מבקבוק קטן של מיץ ענבים שלא נגמר ולא התקלקל | צפו (חדשות בארץ)