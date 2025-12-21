אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)
בית משפט השלום בתל אביב אישר את שחרור הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי למעצר בית למשך עשרה ימים | במקביל, אזרחית דיווחה כי איתרה מכשיר סלולארי הנראה כי שייך אליה | גורם במשטרה: "כל הסימנים מראים שמדובר בטלפון של הפצ"רית" | חשד: הטלפון הושלך למים במקביל לשחרורה (בארץ)
אחרי מספר ימי מעצר, ובמקביל להתקדמות החקירה, מתכוונת המשטרה לשחרר מחר את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בתנאים מגבילים | היום בהתאם לצו בית משפט נערך חיפוש במשרדי הפרקליטות הצבאית (חדשות, משפט)
אזרח ארה"ב אמיר אמירי, שהוחזק בשבי הטליבאן באפגניסטן, שוחרר לחופשי באמצעות תיווך קטארי | אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקר באפגניסטן | קטאר גם סייעה לשחרר בני זוג בריטיים, שנכלאו באפגניסטן למשך שמונה חודשים והחודש שוחררו מהכלא בקאבול (בעולם)
אנחת רווחה בקרב אלפי חסידי בעלזא, עם הישמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שבוע של אשפוז | החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה, וקבלת הקהל תושהה בתקופה הקרובה (חסידים)
אלפים הגיעו הערב לכיכר החטופים בקריאה לממשלה לשחרר את כל החטופים, בתום העצרת, המשיכו האלפים בצעדה עד שגרירות ארצות הברית והכריזו: "עכשיו זה הזמן! אנחנו לא נסתפק ב-8 חטופים, לא ב-10 או ב-49. אנחנו רוצים את כל 50 החטופים והחטופה, זו השעה לסיים את המלחמה בתמורה לכל החטופים"
שחרורו המיוחל של עידן אלכסנדר צפוי להתקיים בעזרת השם בשעות הקרובות | ישראל תפסיק להפעיל ריגול בעזה ולא צפוי להתקיים "טקס שחרור", כאשר התיעודים שיצאו יהיו בשליטת חמאס | ב-CNN דווח, שחמאס מצפה כי אחרי "המחווה" שעשה עבור האמריקנים, יחל משא ומתן שיוביל להפסקת המלחמה (חדשות בארץ)