בימי חג הפסח, חג החירות, יש להבין כיצד מתחברת לחיי היום יום החובה על כל אדם "לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים"? מעבר לחירות הגוף מכבלים גשמיים, עמוקה היא גלות הנפש הכבולה בתפיסות מטעות שרק כאשר נשחרר את אחיזתנו בהם, נוכל באמת לצאת ממצרים הפרטית שלנו ולזכות לחירות נפש שלמה, ברוחניות ובגשמיות | מחשבות לחג הפסח (פסח, אקטואליה)
סוד החירות היהודית: מדוע אי אפשר לצאת לחופשי בלי להאמין בשינוי | מה למדנו מהלבנה שמתמעטת ונולדת מחדש על היכולת לקדש את ה"חידוש" שבחיים | המסר המרתק של הפרשה לכל מי שמרגיש תקוע בתוך דפוסי התנהגות ישנים • צפו
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו | לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
השייח' ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים, חושף בפני ישראל שפירא במהלך הביקור בכפר יאסיף בנבי אל-חאדר מסורת עתיקה בעדה הדרוזית על תרומתו המיוחדת של יתרו לניסי יציאת מצרים | צפו (היסטוריה)
שבת
שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול - בספרים הקודשים מבואר טעמים שונים לשם זה | האם מחמת הנס שאירע באותה שבת ביציאת מצרים? או שמא עקב מלחמת הבכורות של מצרים? | עשרה טעמים
נפלאים על שמה של שבת הסמוכה לחג הפסח (יהדות
ואקטואליה)
בליל
הסדר מצווה כל אב לספר לבנו על יציאת
מצרים,
אך האם החיוב כולל גם
בן גדול ואפילו נשוי? | שאלת גבולות מצוות
"והגדת
לבנך"
מעוררת דיון בין
הפוסקים,
ויש לה השלכות גם על
חובת מצוות החינוך ולימוד התורה |
והאם זו הסיבה לסעודת
הבר-מצוה?
(יהדות ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"א
עסקו השבוע בוויכוח המרתק שנערך לפני
המלך אלכסנדר הגדול בין בני מצרים ובין היהודים - ומה ענה להם אותו גיבן
יהודי?
| והאם ניתן לגבות חוב
מנכסי אשת הלווה?
(יהדות הדף-היומי)