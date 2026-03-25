שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב: "ההנהגה האיראנית ששרדה נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות, בדיוק כמו הנהגת החמאס בעזה. משם הם נותנים הוראה לירות על אזרחים ועל ילדים בישראל ובכל האזור. בתי הקירור בבתי החולים באיראן מלאים באלפים רבים של אנשי משמרות המהפכה והבסיג'. המבצע בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו יימשך ללא שום מגבלת זמן - עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה" | צפו (חדשות)
פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות החל מיום חמישי בצהריים. במסגרת המעבר למדיניות מצומצמת, יופסקו כלל הפעילויות החינוכיות בארץ ותוגבל ההתקהלות לעד 50 איש בלבד, בכפוף לקרבה למרחב מוגן תקני, עד למוצאי שבת (צבא וביטחון)
איראן בצעד קיצוני תחליט לתקוף את ישראל? בשורה של ערים מרכזיות ובצה"ל נערכו הערכות מצב בעקבות המהומות באיראן | לאחר השבת ראשי הערים עדכנו את התושבים על המסקנות | בצה"ל הבהירו: "נעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי ישראל" (צבא וביטחון)
הרמטכ״ל בהערכת מצב רב-זירתית: ״צה״ל נדרש לפעול באופן התקפי במספר זירות לצד ההגנה החיונית בזירות ובגבולות" | לדבריו, "שנת 2026 תהיה שנת מוכנות, עיצוב, מיצוי הישגים, חזרה לכשירות וליסודות וניצול הזדמנויות מבצעיות" (צבא)