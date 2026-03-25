שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר אישרו שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון

שר הביטחון והרמטכ"ל בהערכת מצב (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ואישרו שורת מטרות לתקיפה ב ובלבנון.

בהערכת מצב השתתפו גם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון, ועודכן כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מתחילת מבצע "שאגת הארי" - למעלה מפי 4 ממבצע "עם כלביא".

