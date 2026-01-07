סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו - והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה? (בארץ, חוק ומשפט)
״סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש", כתב בנט כנגד יועצי נתניהו, "שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים״ (חדשות)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
הערב נחשפו הודעות חדשות בציר שבין אלי פלדשטיין לבין שרוליק איינהורן. על פי מידע שמתפרסם הערב, יונתן אוריך היה שותף להעברת המסרים | "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה, היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטאר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים - הוא היה עף מהחלון", הגיב אוריך לחשיפה (פוליטי מדיני)
נפתלי בנט התייחס לפרשת קטאר-גייט וטען כי "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה" | לדבריו, "זהו אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל. מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו" (פוליטי)
ברקע הסערה סביב היעלמות הטלפון הנייד של הפצ"רית העצורה תומר ירושלמי, הערב דווח כי זמן קצר אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן | לטענתו, "בכלל לא ידעתי על המעצר, אני עושה זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות" (משפט)
עיתונאי הארץ לשעבר חיים לוינסון שפוטר מהמערכת בעקבות חשיפה מביכה על קשר עסקי שלו לשרוליק איינהורן, חשוד בפרשת קטארגייט, לוינסון התנצל בפוסט ארוך במיוחד שפרסם ברשת X | זה מה שיש לו להגיד על הפרשייה, וגם: למה הוא לא דיבר עד עכשיו? הכל בפוסט - כולל מספר הטלפון האישי (פוליטי)
השר אלי כהן מסר היום עדות פתוחה ללהב 433 בפרשת "קטאר-גייט" | העדות ארכה פחות מרבע שעה במשרדו, ובמהלכה נשאל ביחס לבקשה של ג'יי פוטליק, ששימש כלוביסט של קטאר, להיפגש עימו לפני כמה חודשים | אמש היה זה ראש האופוזיציה יאיר לפיד שעדכן כי מסר עדות פתוחה בפרשייה (משטרה)
יונתן אוריך, לשעבר יועצו של ראש הממשלה, הגיש מכתב חריף לנציבות תלונות השופטים בתגובה לתלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מנחם מזרחי, ששחרר את אוריך מתנאים מגבילים בפרשת קטרגייט | אוריך טוען כי מדובר בניסיון להלך אימים על שופט מכהן ולפגוע בעצמאות מערכת המשפט | לדבריו, גורמים במשטרה תדרכו עיתונאים נגד השופט מזרחי באופן פסול | גורם בכיר במערכת המשפט העריך כי נציב תלונות השופטים צפוי לדחות את התלונה על הסף (משפט)
קרב הודעות חריף פרץ הערב בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לבין יועצו של נתניהו יונתן אוריך | לפיד כתב על נתניהו "שהוא לא כשיר להוביל את מדינת ישראל" בשל העובדה "שהעוזר הכי קרוב שלו, תוך כדי עבודה אצלו בלשכה, קיבל כסף ממדינה ערבית שתומכת בחמאס" - וחטף מהלומה מאוריך (פוליטי)
השופט מנחם מזרחי קבע הערב כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב | בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו (משפט)