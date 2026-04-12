רשויות בקנדה קראו לציבור להתרחק מקיר נטוי מעל כביש מהיר, לאחר שנתלה עליו שלד של פולקסווגן חיפושית אדומה | לפי ההערכות מדובר במסורת של סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת קולומביה הבריטית, הנוהגים להציב שלדי חיפושיות במקומות קשים להגעה (מעניין)
ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
סטודנטים סינים שלמדו בבריטניה נשלחו לרגל אחר חבריהם לספסל הלימודים, במטרה לדכא את הביקורת נגד סין, כך נחשף בדו"ח חדש בבריטניה | האוניברסיטאות נמצאות תחת לחץ, בגלל המימון הנדיב של מדינת סין ללימודי התלמידים בבריטניה (חדשות)