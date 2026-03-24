לוחמי חטיבת 'ההרים' (810) פשטו על מרחב הר דב בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת אותרו והושמדו עמדות שהייה, משגרי פצמ"רים ומחסני אמל"ח של חיזבאללה. בצה"ל מבהירים: "השמדת התשתיות נועדה לבצר את הגנת יישובי הצפון" | צפו בתיעוד מבצעי מהשטח (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)