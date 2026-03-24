פעילות כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) במרחב הר דב (צילום: דובר צה"ל)
כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני כחלק ממאמץ ההגנה הקדמי.
במהלך פשיטה ממוקדת, הכוחות איתרו פיר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה ובפעילות נוספת השמידו מתחם אמצעי לחימה של הארגון.
השמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
פיר שאותר בדרום לבנון ושימש את ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
