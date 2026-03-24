בבלי
בהר דב הלבנוני

איתור פיר והשמדת תשתיות ומתחמי אמל"ח | כך חטיבת ההרים נלחמת בחיזבאללה

פעילות כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) במרחב הר דב (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני כחלק ממאמץ ההגנה הקדמי.

במהלך פשיטה ממוקדת, הכוחות איתרו פיר ששימש את ארגון הטרור ובפעילות נוספת השמידו מתחם אמצעי לחימה של הארגון.

השמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
פיר שאותר בדרום לבנון ושימש את ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

פעילות כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר