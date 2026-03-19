האם מחשבות של קנאה מחייבות קרבן | למה דווקא מי שמביא עופות זקוק לכפרה על הרהורי הלב לעומת העשיר | וההסבר המרתק של ה'פרדס יוסף' על היכולת של העני המרוד להגיע להשלמה מוחלטת עם המציאות|חידוש קצר לפרשת השבוע שתרצו לומר בשולחן השבת
חתני ה'חומש סעודה', תלמידי כתות א' מתלמוד תורה תפארת משה - סערט ויז'ניץ בחיפה, זכו להיכנס בקו"פ אל חדרו של האדמו"ר, שהעניק לכל אחד במאור פנים חומש 'ויקרא', תוך שהוא מאציל ברכת קודשו לרוב | בהמשך זימרו ילדי החמד את דרשת החומש שזימרו לפני קהל עם ועדה במסיבה המפוארת שנערכה לכבודם בהיכל בית המדרש הגדול בהשתתפות ההורים והסבים (חסידים)