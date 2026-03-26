אחרי שהכרנו את חיפה ומעלליה, הגיע הזמן להכיר את שכנותיה למטרופולין - הלא הן הקריות | עבור תושבי המרכז ודרומה זה נשמע מעבר להרי החושך, שכונות פשע עם בתים מטים לנפול מימי המעברות - מה שכמובן רחוק מן האמת, והייחודיות המשובחת של המקום | בעשור האחרון הפכו הקריות לזירות נדל"ן כדאיות עם מתחמי ענק לפינוי בינוי, מה שמציב הזדמנות להשקעה נוצצת - אך יש כמה אזהרות שיש לקחת בחשבון | עושים לכם סדר (מגזין בבלי)
המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה)
הרב פנחס פיזם, משליחי חב"ד בקריות ומנהל תלמוד תורה בעיר הצפונית, חווה שלושה דומי לב והשתקם לחלוטין | פרופ' סער מרמב"ם: "היו פה שני ניסים גדולים, אנחנו שליחים של הקב"ה" | אתמול הוא חגג את הצלתו הפרטית באירוע מרגש (חרדים)
הלם בליובאוויטש: בצער רב וביגון קודר התבשרו על פטירתו הטראגית והפתאומית של השליח הרב שניאור זלמן אוירכמן ע"ה, אשר נספה בתאונת דרכים מחרידה בכביש החוף | המנוח הותיר אחריו את רעייתו האלמנה וארבעה יתומים רכים המבכים מרה על לכתו בטרם עת (דיין האמת)