קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הסערה בעולם ההלכה: האם מותר להסתפר השנה בראש חודש אייר? והאם גילוח הזקן קל יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימי
ספירת העומר נהגו בהם ישראל מקצת מנהגי
אבלות,
כגון לא להסתפר או
להתגלח בימים אלו |
מה הדין בתספורת
לכבוד ברית,
בר מצוה,
נישואין,
חולה,
ולצורך פרנסה?
| ומדוע
האר"י
נהג להחמיר גם לא לגלח ביום ל"ג
בעומר?
ספירת
העומר היא מצווה יומיומית, כל יום והספירה שלו | מה יעשה אדם שחוצה את קו
התאריך? האם ימשיך בספירה שלו או שמא ינהג כמנהג המקום שבו נחת? בשאלה בוקעת רקיעים
זו דנו הפסוקים וירא שמים יעשה שאלת רב (יהדות אקטואליה)