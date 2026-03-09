לראשונה מאז פציעת בנו בניה חברון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לתקרית הפציעה ומספר על מצבו הרפואי | הוא סיפר כי "רסיסים חדרו לגבו ולבטנו, הוא הובהל לבית החולים, ורק שם גילינו את הנס הגדול שנעשה לנו" | לדבריו, "בחסדי ה' אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן שאם חלילה היה נפגע המצב היה חמור בהרבה" (בארץ)
תחקיר צה"ל על מתקפת החמאס בעוטף חושף כי שרשרת הפיקוד הדרומית נפגעה, אך חברי כיתת הכוננות במושב יתד הצליחו בס"ד למנוע טבח ועצרו 10 מחבלים | הקרב המר של סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל בכביש 232 הציל את חבל שלום כולו | אלו הפרטים המצמררים (צבא וביטחון)
מחבלי חמאס תקפו אתמול מוצב של חטיבת כפיר בחאן יונס מתוך פיר מנהרה סמוך, כשהם מתפצלים לשלוש חוליות | לוחמי צה"ל, שהתעוררו מתוך שינה, ניהלו קרב מטווח אפס והצליחו לחסל את מרבית המחבלים תוך דקות | כוחות תגבור, בהם טנקים וחיל האוויר, סייעו בנטרול האיום ובטיהור המרחב ממטענים | בצה"ל מעריכים כי המחבלים תכננו חטיפת חייל, וממשיכים בפעולות להשמדת התוואי התת-קרקעי (ביטחון)
האירוע הדרמטי שהתרחש אתמול בבוקר בחאן יונס שבעזה: אלוף הפיקוד ירד היום לשטח וביצע סיור בנקודת ההיתקלות עם המחבלים שם הוא שיבח את הלוחמים על פעילותם | דובר צה"ל חושף כעת את קולות הקשר בזמן המאבק מול חוליית המחבלים וכן תיעודים מחיסול המחבלים שניסו לחדור לבסיס (חדשות, צבא)
בצבא החליטו לצאת במבצע לטיהור וחישוף כל השטחים החקלאיים הצמודים לגדר הגבול באמצעות שרפה וסריקת השטחים הללו, במטרה לאתר פירי מנהרות המאפשרים למחבלי חמאס לזנב בכוחות צה"ל מתוך אותם הפירים | עד כה אותרו כמה פירי מנהרות, באחת מהן נמצאו אמצעי לחימה שונים וחומרי מודיעין (צבא)
בצה"ל החלו לתחקר את זירת הקרב ביום שישי בשג'אעיה, בו נפלו לוחם יחידת המסתערבים של מג"ב סמל-שני נטע יצחק כהנא, וקצין השריון סרן עידו וולוך הי"ד, כאשר אחד ממוקדי התחקיר של קרב החילוץ נוגע לעיכוב בפינוי הנפגעים | חילוץ הנפגעים מהשטח הבנוי הצפוף ארך כשעתיים, והוא כלל חמש היתקלויות עם מחבלים שפתחו באש קלה ונ"טים לעבר הלוחמים (צבא)