הותר לפרסום כי מפקד גדוד 52 בחטיבה 401, סגן-אלוף א', נפצע היום (שלישי) בשעות אחר הצהריים באורח קשה במהלך קרבות עזים המתנהלים במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. המג"ד פונה בדחיפות לבית החולים, שם הוא עובר בשעה זו סדרת ניתוחים. הודעה נמסרה למשפחתו.

בתחילה חשבו שמדובר בעלייה על מטען גחון, בצה"ל אומרים שכלל נסיבות האירוע והירי- נמצאים בבדיקה. על פי הודעת דובר צה"ל "נסיבות המקרה נבדקות". סגן-אלוף א' הוא המג"ד השלישי של גדוד 52 שנפצע במלחמה.

על פי דיווח בחדשות 14, רק שלשום נורה טיל נ"ט ישירות לעבר הטנק שבו שהה המג"ד. במקרה ההוא, הסתיים האירוע בנס כאשר מערכת "מעיל רוח" זיהתה את האיום ויירטה את הטיל בהצלחה, ובכך הצילה את חייו ואת חיי צוותו. היום, באירוע דומה באותו הגזרה, ספג הכוח פגיעה קשה שהובילה לפציעתו של הקצין הבכיר.

מוקדם יותר היום לוחמי סיירת גבעתי ניהלו קרב מטווח קצר מול מחבלי חיזבאללה, בהם אחד מכוח רדואן, אתמול בבינת ג'ביל. כך מסר דובר צה"ל, שהוסיף כי בתום הקרב "שלושה מחבלים השליכו את נשקם ונכנעו ללוחמים". המחבלים הועברו להמשך חקירה ביחידה 504.