בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת הודאה להשי"ת לציון יום הצלת זקינו האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל מציפורני הרשעים בשואה האיומה |החסידים התרפקו בשירת הלל והודאה על נפלאות הבורא ועמידתו לימין צדיקיו בשנות הזעם | צפו בתיעוד (חסידים)
כלל חסידי זוטשקא התאספו אמש לחגוג את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר, לרגל יום האושפיזין של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל|בשונה מרוב חצרות הקודש, בהן ניצבים המבוגרים בראש ה"פארנצעס", בזוטשקא הוכן מקום מיוחד לילדי החסידות בתחילת ה"פארנצעס", לפני האברכים והבחורים, צעד זה נועד לאפשר לילדים להתבשם מאור קדושתו של הרבי שהפיח בהם רוח חיים של שמחה ודבקות בבורא יתברך שמו