לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
בצעד חריג, ישראל העבירה למתווכות רשימה שמית של מחבלים בג'יהאד האסלאמי - שיודעים את מיקומו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי | יחד עם שמות המחבלים בארגון הטרור, ישראל העבירה למתווכות גם מפות רלוונטיות ותצלומי אוויר (ביטחון)
לאחר שבישראל נערכו למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני מעדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל | כזכור, לפני שעה קלה דווח כי רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה (חדשות)
הג'יהאד האיסלאמי איתר שרידים של חטוף חלל שהוחזק על ידי ארגון הטרור בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, כך על פי דיווח ערבי שאין לו אישור ממקור אחר | כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק (חדשות)
ארגון הטרור חמאס העביר גופת חטוף נוספת לידי הצלב האדום, שתועבר בקרוב לישראל | על פי הדיווח חמאס העביר ארון של חטוף חלל לידי הצלב האדום בעיר עזה | במידה והדיווח נכון, מדובר בהעברה ראשונה של חטוף חלל לישראל זה ארבעה ימים, כאשר האחרון שהוחזר מעזה הוא מני גודארד (חדשות)
מעגל של 11 שנה נסגר היום, עם הבאתו של סגן הדר גולדין הי"ד לקבר ישראל | אימו נפרדה ממנו בקול חנוק: "חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן. המון" | האח התייחס ל"נבלות בעזה" ואמר: "הביטו טוב טוב על העם הזה, על המשפחה הגדולה הזו, כי עם המשפחה הזאת לא מתעסקים" | ההספדים המרגשים (חדשות, בארץ)
סרן הדר גולדין הושב היום לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי חמאס בעזה | במסגרת הסכם הפסרת האש עם חמאס ועסקת החטופים, היום הושבה לישראל גופתו של הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו | משפחתו שנאבקת למען שחרור גופתו מזה 11 שנים תזכה כעת לקוברו באדמת ישראל (חדשות)
האם אחרי קרוב לתריסר שנים מאז נפילתו, סגן הדר גולדין הי"ד יקבר בקבר ישראל? ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר היום גופה של חלל חטוף נוסף לישראל, וההערכות הן כי מדובר בגולדין. לפי שעה אין זיהוי ובישראל דרוכים וממתינים בהתרגשות (חדשות בארץ)
בצל הדיווחים והאישור הלא רשמי בישראל, משפחת גולדין מגיבה על מציאת גופת בנם, הדר הי"ד: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר" (חדשות)
מספר החללים החטופים שבידי הרוצחים המתועבים של חמאס הולך ומצטמצם ובחסדי שמיים, במהלך שבת קודש, השובה גופתו של ליאור רודאיף השם יקום דמו | במקביל, במהלך השבת דיווחו גורמים בחמאס, כי הם הצליחו לאתר את גופתו של החייל הדר גולדין הי"ד, אחרי 11.5 שנים שגופתו מוחזקת על ידם (חדשות)