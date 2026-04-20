שוטרי תחנת בית שמש במחוז ירושלים עצרו בשעה האחרונה שני קיצוניים שנצפו כשהם תולשים דגלי ישראל שהוצבו בעיר לרגל יום הזיכרון.

על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות של שוטרי התחנה זוהו השניים בעת ביצוע המעשה, כשהם מסירים את הדגלים ואף מבזים אותם, תוך פגיעה בסדר הציבורי. השוטרים פעלו במקום ועצרו את החשודים, שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

בסיום החקירה צפויים במשטרה להחליט האם להביא את השניים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט.

במשטרה התייחסו למקרה וציינו כי מדובר במעשה חמור ובזוי, במיוחד נוכח העיתוי שבו בוצע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, כאשר האזרחים בישראל מתייחדים עם זכר הנופלים בטקסים ובאירועים ברחבי המדינה.