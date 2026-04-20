"מעשה חמור ובזוי"

ערב יום הזיכרון: קיצוניים נעצרו בבית שמש לאחר שתלשו וביזו דגלי ישראל | צפו

שוטרי בית שמש עצרו שני קיצוניים שתלשו וביזו דגלי ישראל ערב יום הזיכרון | המשטרה: מעשה חמור ובזוי בעיתוי רגיש במיוחד (בארץ)

שוטרי תחנת במחוז ירושלים עצרו בשעה האחרונה שני קיצוניים שנצפו כשהם תולשים דגלי ישראל שהוצבו בעיר לרגל יום הזיכרון.

על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות של שוטרי התחנה זוהו השניים בעת ביצוע המעשה, כשהם מסירים את הדגלים ואף מבזים אותם, תוך פגיעה בסדר הציבורי. השוטרים פעלו במקום ועצרו את החשודים, שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

החשודים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

בסיום החקירה צפויים במשטרה להחליט האם להביא את השניים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט.

במשטרה התייחסו למקרה וציינו כי מדובר במעשה חמור ובזוי, במיוחד נוכח העיתוי שבו בוצע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, כאשר האזרחים בישראל מתייחדים עם זכר הנופלים בטקסים ובאירועים ברחבי המדינה.

"ממש מעשה חמור" אולי מעשה סוס למה דוקא חמור, חילול שבת חילול קברים מעצר לומדי תורה, הם מצאו "פשע" חמור ביותר ביזוי העבודה זרה הציונית או שחייל שבר פסל
גאה להיות משתמט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
