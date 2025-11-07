האדמו"ר מסקולען לייקווד נשא אמש לפני מאות בחורי החסידות את משא פתיחת הזמן, לקראת זמן הקיץ הבעל"ט | בסיום השיחה, פצחו הבחורים בריקוד סוחף של דבקות, ולאחר מכן עברו בסך לקבלת ברכת הקודש לקראת שובם להיכלי הישיבות (חסידים)
לרגל התחלת זמן החורף, הופיע האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, לישא את משא הפתיחה לפני בחורי ישיבתו הרמה בקריית יואל שבמונרו | האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית, ולפני התפילה הניח תפילין על ראש נכדו, חתן המצוות, בהמשך, במהלך התפילה הסתובב הרבי בין שורות הבחורים ועודד את התפילה בעוז ובאש יוקדת | לאחר התפילה נשא הרבי את משא הקודש לפני הבחורים (חסידים - עולם הישיבות)
לקראת פתיחת 'זמן חורף', נשא האדמו"ר מבאבוב 45 את משא הקודש בפני מאות בחורי המתיבתא של החסידות בבורו פארק | האדמו"ר הרחיב בדברים על רום מעלתם של לילות החורף הארוכים, שבהם, כידוע, תלמידי הבעש"ט ומאורי החסידות השקיעו מירב זמנם להאירם בלימוד התורה, מתוך קדושה, טהרה ותיקון המידות (חסידים - עולם הישיבות)
"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
התרגשות מיוחדת נרשמה בישיבת 'בית הלוי' עם פתיחת 'זמן אלול', רעש לימוד התורה מילא את ההיכל והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות, גם תלמידי שיעור א' שעבורם זהו זמן אלול הראשון נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית והם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש | הצלם יהודה פרקוביץ הציץ למעמד פתיחת הזמן שנמסר ע"י ראש הישיבה הגה"צ אבנר עפג'ין ומגיש תיעוד (עולם הישיבות)
בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים | הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)
בשיחת פתיחת הזמן שמסר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ישיבתו הרמה בבית שמש, ביקש מתלמידיו, להתמקד בלימוד התורה ולהימנע מעיסוק בחדשות במהלך חודש אלול, בטענה שרובן השערות בלבד ובדרך כלל הן משתנות מיום ליום | צפו בדברים (עולם הישיבות)
בישיבת 'אבני נזר' בביתר עילית פתחו את זמן אלול עם 65 תלמידים חדשים והצטרפות של ר"מ בכיר | הישיבה, שחנכה לאחרונה קריית לימודים חדשה, ממשיכה בתנופת התפתחות משמעותית | את שיעור הפתיחה מסר ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן (עולם הישיבות)
בישיבת 'קריית מלך', לא היה צורך בשיחת פתיחה. תלמידי הישיבה, נרגשים ונחושים, עטו עם פתיחת 'זמן אלול' ישר אל הסטנדרים | הבחורים התיישבו במהירות, כל אחד עם החברותא החדשה שנקבעה לו, וקול התורה התמלא בהיכל הישיבה, קול הלימוד נשמע ברמה בכל פינה, כשהתלמידים שוקדים על לימודם ומדגימים את הרצינות והדבקות המאפיינות את הישיבה (עולם הישיבות)
ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)
היום, עם פתיחת 'זמן אלול', התקיים מעמד מרומם בישיבת 'ברכת אפרים'. ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי בצלאל פנחסי, נשא את משא פתיחת הזמן והעניק דברי חיזוק לתלמידים | ראש הישיבה, יליד איראן, עודד את הבחורים והדגיש את הזכות העצומה לשבת באוהלה של תורה בארץ הקודש, דווקא בזמנים אלו | דבריו המעוררים נשאו את התלמידים למדרגה חדשה של עבודת ה' (עולם הישיבות)
בחורי ישיבת 'בית דוד' בבני ברק פתחו היום את 'זמן אלול' ברוממות רוח. במעמד שהתקיים בהיכל הישיבה, שמעו דברי נועם וחיזוק מפי ראשי הישיבה, אשר בדבריהם עודדו את הבחורים על הזכות שנפלה בחלקם ללמוד תורה, והדגישו את החשיבות של התמדה ושקיעות | המסר המרכזי היה שהבחורים זכו להיות 'יושבי בית המדרש' ולא 'יושבי קרנות', וכי זכות זו היא ייחודית, המגנה עליהם משלל הסכנות החיצוניות | הדברים התקבלו בהתלהבות רבה בקרב הבחורים (עולם הישיבות)
ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק נכנסה היום במלוא המרץ ל'זמן אלול', תקופת השיא של עולם הישיבות | את שיחת פתיחת הזמן נשא חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | היכל הישיבה היה מלא מפה לפה, והתלמידים ישבו בדממה מוחלטת, מרוכזים בדברי ראש הישיבה. רבים מהם נצפו כשהם אוחזים בעט ובנייר, רושמים בקפידה את סעיפי השיחה המרכזיים, כדי להטמיע את הדברים ולהכין את עצמם לקראת תקופה של עבודה רוחנית (עולם הישיבות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה היום באופן רשמי את זמן אלול המיוחד | המעמד המרומם נפתח בשיחת חיזוק מרגשת שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש, נראה מחזה מרגש במיוחד: בחורים צעירים עמדו בדריכות מול מפות ענק, שם הוקצו להם מקומותיהם הקבועים בסדרי הלימוד והתפילות. רגע זה סימל עבורם את הכניסה הרשמית לעולם התורה וההתמסרות המלאה ללימוד (עולם הישיבות)
במסגרת פתיחת 'זמן אלול' בעולם התורה, נפתחו שערי הישיבה המרכזית 'בית שמעיה' בבני ברק. את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה הגאון הרב שלמה אנגלנדר, בדבריו חיזק את התלמידים לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים | הישיבה כולה התמלאה בחורים, ששבו מסוף הקיץ בנחישות גדולה, והחלו ללמוד בשקידה רבה, כדי לצבור כוחות רוחניים לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
מתוך שטייגען והתמדת התורה, פתחו אתמול רבבות בחורי הישיבות את זמן הקיץ בשעה טובה | הצלם יצחק ורדי השתחל אל תוככי חדרי השיעורים בישיבת פוניבז' המעטירה, ומגיש תיעוד מראשי הישיבה הגאון רבי דוד לוי והגאון רבי חיים פרץ ברמן, מוסרים את שיעור פתיחת הזמן לפני תלמידיהם ששתו בצמא את דבריהם (עולם הישיבות)