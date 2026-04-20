תיעוד מיבניאל: הגה"צ רבי יצחק לעזאר פתח את זמן הקיץ בישיבת ברסלב

מעמד מרגש בעיר ברסלב שבגליל: הגה"צ רבי יצחק לעזאר, מגדולי מנהיגי הקהילה, פתח את זמן הקיץ בישיבת ברסלב ביבנאל • לאחר שנשא דברי חיזוק, חילק פירות וספרים לכלל הבחורים שעברו להתברך לקראת הזמן החדש • נחמן סלמה מגיש תיעוד (עולם הישיבות)

פתיחת זמן קיץ בישיבת ברסלב יבנאל (צילום: נחמן סלמה)

בישיבת ברסלב יבנאל פתחו אמש את זמן הקיץ במעמד רב רושם של התעלות וחיזוק. מנהיג הקהילה הגה"צ רבי יצחק לעזאר, נשא שיחת קודש בפני התלמידים לקראת חודשי הלימוד הבאים.

במהלך המשא המרכזי, הרחיב הרב בדברי חיזוק והתעוררות מלהיבים, בהם עמד על גודל הזכות של בחור ישיבה בדורנו ועל החשיבות של ניצול ימי הנעורים לעבודת השם בשמחה ובמרץ, על פי תורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.

לאחר דברי החיזוק, פרצו הבחורים בשירה נלהבת וממושכת של שירי דבקות.

בסיום המעמד, עברו התלמידים בסך בפני הגה"צ רבי יצחק לעזאר כדי לקבל את ברכתו האישית להצלחה בזמן החדש. הרב העניק לכל בחור ובחור פרי לברכה, ובנוסף את הספר 'אוצר לבחורי ישיבה' – בו מורחבת סגולת ימי הבחרות והדרכות מעשיות לצמיחה רוחנית.

