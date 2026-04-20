בישיבת ברסלב יבנאל פתחו אמש את זמן הקיץ במעמד רב רושם של התעלות וחיזוק. מנהיג הקהילה הגה"צ רבי יצחק לעזאר, נשא שיחת קודש בפני התלמידים לקראת חודשי הלימוד הבאים.

במהלך המשא המרכזי, הרחיב הרב בדברי חיזוק והתעוררות מלהיבים, בהם עמד על גודל הזכות של בחור ישיבה בדורנו ועל החשיבות של ניצול ימי הנעורים לעבודת השם בשמחה ובמרץ, על פי תורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.

לאחר דברי החיזוק, פרצו הבחורים בשירה נלהבת וממושכת של שירי דבקות.

בסיום המעמד, עברו התלמידים בסך בפני הגה"צ רבי יצחק לעזאר כדי לקבל את ברכתו האישית להצלחה בזמן החדש. הרב העניק לכל בחור ובחור פרי לברכה, ובנוסף את הספר 'אוצר לבחורי ישיבה' – בו מורחבת סגולת ימי הבחרות והדרכות מעשיות לצמיחה רוחנית.