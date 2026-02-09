אחרי שנים של מאבק ב"ענישה הקולקטיבית" נגד המפגינים החרדים, הצעת החוק האוסרת על המשטרה להשתמש בבואש עברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל • מהלילה: המשטרה מחויבת להשתמש במים נקיים בלבד ולתעד כל התזה • הדו"ח שחשף: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהשתמשה בחומר, שמרכיביו היו סודיים ורעילים (חרדים)
הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
לקראת דיון הבוקר בכנסת בהצעת חוק שנועדה להסדיר את הפעלת המכת"זית (מכונית התזה) והבואש, דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהוכן לקראת הדיון, מעלה שאלות קשות באשר להתנהלותם של הגורמים הרשמיים שאמונים על הסוגיה, ועל הסיכונים הרבים בהפעלת כלים אלו בהפגנות (בארץ)