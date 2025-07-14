מפלגת כחול לבן בראשות ח"כ גנץ פרסמה הבוקר הודעה לפיה המפלגה פותחת היום את האפשרות להתפקד למפלגה - במטרה להגדיל את השורות לקהל הרחב ולהרחיב את מעגלי ההשפעה | על פי ההודעה, מדובר בתהליך ארוך לבנייתה ולהרחבת התהליכים שיאפשרו שיתוף של הציבור בקבלת ההחלטות (פוליטי)
טייס חיל האוויר, חברו של חבר הכנסת מתן כהנא עמד בראש המבנה הראשון של המטוסים שנכנסו לתקוף באיראן | הוא שיתף את חברו כי נמנע מלכתוב צוואה למרות הסיכון הברור, ובחר במקום זאת לכתוב שיר, על עם ישראל, על גבורה ועל ירושלים (חדשות)
במהלך ההצבעות היום בכנסת, ביקשו במחנה הממלכתי לצרף את תמיכת יש עתיד לחוק שהגיש ח"כ כהנא, הנוגע לאלמנות צה"ל | אך במפלגתו של לפיד סירבו לתמוך בחוק, בטענה כי החוק משותף לח"כ לימור סון הר מלך - ממפלגתו של בן גביר (כנסת)