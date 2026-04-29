כהנא: 'איזנקוט צריך להיות ראש הממשלה'

מצטרף לגדי. השר לשעבר מתן כהנא ( צילום: כיכר השבת )

השר לשעבר מתן כהנא מסר הבוקר (שלישי) בראיון לתקשורת הכללית דברים על המצב הפוליטי, כאשר הוא הביע תמיכה ביו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה. כהנא, שהצטרף לאחרונה למפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר, הבהיר כי לדעתו איזנקוט הוא האיש המתאים ביותר להוביל את המדינה בתקופה הנוכחית.

"אני חושב שמדינת ישראל צריכה עכשיו את גדי איזנקוט כראש הממשלה", ציין כהנא בראיון. "אני פשוט מסתובב עם גדי בארץ, אני מסתובב איתו ביהודה ושומרון, אני מסתובב איתו במחוזות ימין, אני מסתובב איתו בפריפריה, אני רואה את האהבה והאהדה הגדולה שגדי מקבל". כהנא המשיך והסביר את שיקוליו: "אני חושב שגדי יכול באמת לאחד את אזרחי מדינת ישראל סביב המנהיגות שלו, סביב היחלצות מהמצב החברתי הקשה שבו אנחנו נמצאים". עם זאת, הוא הקפיד להוסיף כי הדברים נאמרים "מבלי להגיד חס וחלילה אף מילה רעה על בנט". הדברים מגיעים כשבועיים לאחר שכהנא הודיע רשמית על הצטרפותו למפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט. במהלך השנים האחרונות שימש כהנא כח"כ במשך שלוש כנסות ברשימותיו של נפתלי בנט, ובכנסת האחרונה בסיעה של איזנקוט במסגרת המחנה הממלכתי.

ח"כ מתן כהנא ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מערכת יחסים מבוססת אמון

בהודעה שפרסם כהנא בעת הצטרפותו למפלגה, הוא הסביר כי במהלך ארבע השנים האחרונות נבנתה בינו לבין איזנקוט "מערכת יחסים המושתתת על אמון מוחלט". כהנא ציין כי לפני כל צעד פוליטי משמעותי, לפני כל פגישה רגישה ולפני כל פרסום שעלול לעורר פולמוס, הוא תמיד התייעץ עם איזנקוט.

"גדי תמיד אישר לי ללכת עם הדברים בהם אני מאמין גם אם לא תמיד הסכים איתם", הבהיר כהנא בהודעתו. הוא הוסיף כי איזנקוט שיתף אותו בהתלבטויות לגבי התפטרותו מהכנסת ועזיבת המחנה הממלכתי, וכי הוא ידע שאם וכאשר איזנקוט יחליט לעזוב, כהנא יתפטר מהכנסת יחד איתו.

רקע: פרישה מהמחנה הממלכתי

כזכור, כהנא ואיזנקוט עזבו יחד את המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ לפני מספר חודשים. המהלך היווה מכה קשה לגנץ, שבתחילת המלחמה היה המועמד המוביל בסקרים להחליף את נתניהו ומפלגתו זכתה למספר עצום של מנדטים.

לאחר עזיבתם של איזנקוט וכהנא, גנץ וחברי סיעתו החליטו להחזיר את המפלגה לשם "כחול לבן", שם ששונה במהלך קמפיין הבחירות האחרון. איזנקוט מצדו הקים את מפלגת 'ישר!' ומאז צירף אליה מספר דמויות בכירות נוספות.

כהנא סיים את הודעתו בציון כי "אנו עומדים בפני מערכת בחירות גורלית לעתידה של המדינה. אני מאמין במנהיגות של גדי, בדרך שלו, בערכים שמובילים אותו וחושב שהוא בנוי מהמרכיבים שמדינת ישראל צריכה עכשיו".