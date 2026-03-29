סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
ברקע התקיפות האיראניות על אדמת סעודיה, יורש העצר מוחמד בן סלמאן אישר תקיפות של צבאו על נכסים איראנים | מדובר בדיווח דרמטי שעשוי לשנות את המשוואה ולהפוך את המלחמה עם איראן למלחמה כלל אזורית דרמטית (חדשות)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)