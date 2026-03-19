בצל המתיחות הביטחונית והשיבושים הקשים בתעופה, הורה חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', הגאון רבי שלמה מחפוד, על מבצע לוגיסטי חסר תקדים בעלות של מאות אלפי דולרים להשיב את צוותי השחיטה מכל רחבי היבשת לביתם בזמן לחג הפסח | האחריות היא להחזיר כל אחד לביתו מבלי לגלגל את העלויות על הציבור | כל הפרטים על המבצע הדרמטי כאן ב'בבלי' (חרדים)
שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם)
אסון במרכז מדריד: בניין שהיה בשלבי הפיכה למלון יוקרה קרס לפתע במהלך עבודות שיפוץ, וקבר תחתיו פועלים רבים | ארבעה מהם נהרגו, בהם עובדים ממאלי, גיניאה ואקוודור, וכמה נוספים נפצעו | המשטרה פתחה בחקירה לבירור הסיבה לקריסה הטראגית (חדשות, בעולם)
מרוץ אופניים יוקרתי בספרד שאמור היה להסתיים בבירה מדריד פוצץ על ידי מפגינים פרו פלסטינים שגררו גדרות ופרצו לשטח המסלול | לבסוף הוחלט לוותר על השלב האחרון בתחרות והוכרז המנצח | ספרד מתמודדת עם ההשלכות של מדיניות התמיכה בטרור (בעולם)
משטרת מדריד פתחה בחקירה לאחר שחשוד ניסה להצית לפני כשבועיים מסעדה ישראלית כשרה בעיר, בזמן שהמקום היה מלא באנשים | על פי הדיווח, החשוד החל לשפוך חומר בערה בדלת הכניסה אך הסועדים שהיו במקום הצליחו להבריח אותו (בעולם)