בלב חוסר הוודאות של המרחב האווירי העולמי ותחת צל המתיחות הביטחונית, יצא לדרך מבצע לוגיסטי חסר תקדים להשבתם של עשרות שוחטי בד"ץ "יורה דעה" מחמש מדינות בדרום אמריקה אל חיק משפחותיהם בישראל. ההכרעה התקבלה במעונו של חבר מועצת חכמי התורה וראש מערך הכשרות, הגאון רבי שלמה מחפוד, שהורה על הפעלת רכבת אווירית מיוחדת כדי להבטיח שאף איש צוות כשרות לא יישאר מאחור לקראת חג הפסח.

בימים כתיקונם, ערב פתיחת חודש ניסן הוא שיא הפעילות בעולם הכשרות. טונות של בשר מהודר נדרשים לאספקה עבור מאות אלפי משפחות בישראל, ומערך השחיטה פועל סביב השעון ביבשת הרחוקה. אלא שהשנה, על רקע המלחמה והשיבושים הקשים בתעופה הבינלאומית, הפכה השגרה למבצע מורכב. בלב הדרמה ניצבו עשרות אנשי צוות שפעלו באורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה, ברזיל וצ'ילה. ככל שהתקרב החג, הלכה והתחדדה השאלה כיצד יצליחו לשוב ארצה בזמן, כאשר טיסות מתבטלות והמערכת האווירית נמצאת תחת עומס ואי ודאות.

בפני הנהלת הבד"ץ עמדו שתי אפשרויות קשות, להפסיק את השחיטה מוקדם ולהחזיר את הצוותים במסלולים עוקפים תוך פגיעה באספקת הבשר, או להמשיך בשחיטה ולהסתכן בכך שעשרות שלוחים יישארו בחו"ל בחג, הרחק ממשפחותיהם. ההכרעה הועברה לפתחו של הגר"ש מחפוד, שלאחר שמיעת הפרטים קיבל החלטה יוצאת דופן: לא לבחור בין החלופות אלא ליצור דרך שלישית. בהנחייתו, הוחלט לשכור מטוס ייעודי שיאסוף את כלל אנשי הצוות ויביאם לישראל בבטחה.

מדובר במהלך חריג בהיקפו הכרוך בהשקעה של אלפי דולרים, אך ההנחיה הייתה חד משמעית: אין לגלגל את העלות על הציבור ואין לפגוע בשמחת החג של אנשי הצוות. "האחריות היא להחזיר כל אחד לביתו", הבהיר הרב. מרגע קבלת ההחלטה, הפך מטה הבד"ץ לחמ"ל מבצעי. המטוס שנשכר הועמד בנקודת איסוף במדריד, שנבחרה כצומת מרכזי לטיסות המשך מדרום אמריקה. צוותי השחיטה החלו להגיע למקום בטיסות מקשרות מורכבות תוך תיאום לוגיסטי מדויק, כאשר במקביל דאגו בבד"ץ לשיכונם בבתי מלון סמוכים לשדה התעופה לצורך מנוחה.

במהלך נוסף ומתוך אחריות לכלל עולם הכשרות, ניתנה הנחיה כי אם יישארו מקומות פנויים במטוס, תינתן עדיפות לאנשי כשרות מבד"צים אחרים שנותרו תקועים בחו"ל. לצד זאת, הוכנה תוכנית גיבוי עבור אלו שלא יצליחו להגיע בזמן למדריד, שיאורחו במהלך חד הפסח בקהילה היהודית בגיברלטר בתנאים מהודרים.

מי שמלווה את המבצע מקרוב הוא הדיין הרב בניהו מחפוד, בנו של הגאב"ד ואחראי תחום השחיטה בחו"ל, הנמצא בשטח ומפקח על התיאומים, מתוך מטרה להבטיח שכל איש צוות יקבל מענה מהיר ומדויק.

אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, המטוס צפוי לנחות בישראל כבר בשעות הערב, כשהצוותים ישובו לבתיהם בראש חודש ניסן. בכך יסתיים מבצע מורכב שהמחיש, מעבר להיבט המקצועי, גם תפיסה ערכית ברורה, דאגה לאדם קודמת לכל שיקול אחר.