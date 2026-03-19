בצל המתיחות הביטחונית והשיבושים הקשים בתעופה, הורה חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', הגאון רבי שלמה מחפוד, על מבצע לוגיסטי חסר תקדים בעלות של מאות אלפי דולרים להשיב את צוותי השחיטה מכל רחבי היבשת לביתם בזמן לחג הפסח | האחריות היא להחזיר כל אחד לביתו מבלי לגלגל את העלויות על הציבור | כל הפרטים על המבצע הדרמטי כאן ב'בבלי' (חרדים)
ברבנות הראשית לישראל יצאו במכרזים חדשים לצורך גיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל - למערך השחיטה ברחבי העולם| הרקע: עד כה תהליך ההכשרה לתפקיד היה מסובך וקשה, וכעת יכולו ראשי צוות מכשרויות פרטיות לעבר הכשרה מהירה - שתכניס אותם למעגל ראשי הצוות של הרבנות, תוך זמן קצר (חדשות, חרדים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
משטרת ההגירה בסרי לנקה עצרה וגירשה מהמדינה חמישה רבנים ושוחטים מישראל, אוסטרליה ואיטליה שהגיעו לסייע לקהילה היהודית המקומית בשחיטה כשרה | הקהילה מזועזעת וטוענת כי מדובר ברדיפה שיטתית מצד הממשלה (חרדים)