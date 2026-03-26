גורמים המעורים בתהליכים במזרח התיכון חשפו לסוכנות רויטרס כי וושינגטון מתכננת להציב כוח אמריקאי בבסיס אווירי סמוך לבירה הסורית, כחלק מהסדר לפירוז הדרום הסורי | טראמפ צפוי לארח את נשיא סוריה בבית הלבן בפגישה היסטורית (בעולם, מדיני)
צה"ל השלים תחקיר מבצעי בנושא הקרב במחנה 'אורים' וממצאיו
הוצגו למשפחות השכולות | צוות התחקור קבע שבזכות פעולת המפקדים והכוחות שהצטרפו
ללחימה והגנו על המחנה, סוכלה משימת המחבלים. עם זאת, מערך ההגנה
של המחנה לא היה ערוך כראוי להתמודדות עם תרחיש חדירה והתקפה כה
רחבה עליו |צוות התחקור קבע לשכלל את תשתיות ההגנה במחנה, לעדכן את תיק ההגנת בכל התרחישים האפשריים, ולהגדיל את כמות האוחזים בנשק במחנה ולחזק את מיומנותם בשימוש בו (צבא וביטחון)