כוחות צה"ל נתקלו במארבי נ"ט וכטב"מים מתאבדים בעומק שטח לבנון. שלושה גיבורים פצועים באורח קשה פונו תחת אש לבתי החולים, לצד פצועים נוספים בדרגות שונות. עם ישראל נקרא להרבות בתפילה לרפואת הלוחמים המחרפים נפשם (צבא וביטחון)
חברת הרובוטיקה האמריקאית Swarmbotics AI חשפה דור חדש של מערכות קרקעיות אוטונומיות שפועלות בלהקות ומתוכננות לשמש כנשק נגד טנקים | המערכת מבוססת רובוטי קרב שיכולים לאתר, לעקוב ולתקוף טנקים ויעדים כבדים בתיאום קבוצתי, לקצר את זמני התגובה בשדה הקרב ולצמצם סיכון לחיילים (טכנולוגיה)
בסגירת מעגל מהירה: כוחות אוגדה 98 חיסלו מספר חוליות מחבלים אשר קידמו מתווי טרור נגד הכוחות במרחב העיר עזה | חוליית מחבלים נוספת שיגרה פצצת מרגמה לעבר כוחות צה״ל וכתוצאה מכך נפצע לוחם צה"ל באורח קל (ביטחוני)
המשטר
הסורי הודיע כי סיכל ניסיון להברחת נשק
מלב מחוז חומס ללבנון | במהלך
הפעולה בעיר אלקציר נתפסה משאית מלפפונים
ובה טילי נ"ט
ותחמושת למקלעים ושאר ירקות מסוכנים | חיזבאללה ממשיך במאמצי החימוש כדי לאיים על ישראל (חדשות, צבא)
בעקבות הלחימה בעזה והחרפת הביקורת הבינלאומית: ממשלת ספרד מבטלת עסקת נשק גדולה עם רפאל הישראלית, כחלק ממדיניות חדשה לניתוק הדרגתי מטכנולוגיה ביטחונית ישראלית | המהלך משתלב במהלך דיפלומטי רחב הכולל הכרה במדינה פלסטינית, קריאות להטלת אמברגו נשק על ישראל, והצטרפות להליכים משפטיים בינלאומיים נגדה – ומעיד על שינוי מגמה שלילי משמעותי ביחסי ישראל-אירופה (בעולם)