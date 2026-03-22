מצמרר: זה מה שאמר הנרצח ביום שישי האחרון - בריאיון רדיו כאוב

ביום שישי האחרון התראיין עופר מוסקוביץ, מנהל תחום החקלאות בקיבוץ משגב עם בקו העימות בצפון הארץ, לרדיו חיפה והביע את תחושותיו נוכח המצב. הבוקר (ראשון) הוא נרצח מפגיעת טיל.

"אני מרגיש שאנחנו חיים ברולטה רוסית", אמר מוסקוביץ ז"ל ביום שישי לתכנית 'זירה חופשית' עם ענבר דותן ואלי לוי. "אני רוצה שיהיה לי שקט בבית, אני רוצה שהנכד החדש שנולד לי השבוע יישב אצלי במרפסת בבית וירגיש בטוח".

במהלך הריאיון אמר בין היתר כי חש אכזבה, מעבר לכעס, נוכח המצב בצפון הארץ. "האנשים שאני סומך עליהם אמרו לי פנים מול פנים ש'אין חיזבאללה'. יום אחרי הפסקת האש כבר ראיתי מתצפית רכב שחור ובו ארבעה אנשים ששמו דגל חיזבאללה", אמר בכאב.

מוסקוביץ, או 'פושקו' כפי שכונה בחיבה בקרב חברי הקהילה, שימש כדובר היישוב משגב עם ופעל כחקלאי ביישוב. הוא נרצח מפגיעה ישירה של טיל נ"ט לעבר הרכב בו נסע ביישוב הגבולי. הפגיעה הייתה ישירה וקטלנית.

חבריו תיארו אותו כ"סמל ומורשת עבור כולנו" - דמות מרכזית שהייתה הקול הבולט של תושבי היישוב לאורך שנים רבות. "פושקו היה הקול הבולט של כולנו לאורך כל השנים", נמסר מהיישוב. "אנו שולחים תנחומים מעומק הלב וחיבוק חזק למשפחתו ולכל קהילת משגב עם. הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ספד לו היום: "אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב בשמי ובשם הכנסת למשפחת מוסקוביץ ממשגב עם, שיקירה עופר הי״ד נרצח הבוקר מירי חיזבאללה. אנו שותפים לצערכם וכאבכם".

השר בצלאל סמוטריץ' ספד לו: "פושקו לא גידל רק אבוקדו. פושקו עשה ציונות. הבוקר התבשרנו בכאב אדיר על הירצחו של עופר (פושקו) מוסקוביץ הי״ד מירי של מחבלי חיזבאללה. פושקו היה מטובי בניה של הארץ הזו. ציוני וחקלאי ומחובר לארץ ברמ"ח אבריו. אהב אותה ואהב את חבל הארץ שבו הוא נפל בבוקר הקשה הזה. תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולתושבי משגב עם הגיבורים. לעד נזכור אותך. תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".

חברת הכנסת לימור סון הר מלך ספדה לו היום: "הלב נשבר עם קבלת הבשורה הקשה על הירצחו של עופר מוסקוביץ. פושקו הי”ד, חבר קיבוץ משגב עם, חקלאי ואיש אדמה, שנרצח הבוקר מירי חיזבאללה בדרכו לעבודתו. האויב מבקש לעקור חיים, ואנחנו מחויבים להשיב לו בעוצמה, בביטחון ובהכרעה. אנו גם מחויבים בזיכרון ובהוקרה לאנשים היקרים שבזכותם הארץ הזאת ממשיכה לפרוח. אני משתתפת מעומק הלב בצערה הכבד של המשפחה, של חבריו ושל כל קהילת משגב עם בשעה הקשה הזאת".