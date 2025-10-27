כוח יוניפי"ל של האו"ם הפועל בלבנון ביצע ירי מכוון לעבר רחפן איסוף של צה"ל מעל כפר כילא והפיל אותו | לטענתם, צה"ל השליך רימון לעברם | בצה"ל מכחישים וטוענים כי הרחפן לא היווה איום על כוחות יוניפי"ל (צבא)
מועצת הביטחון של האו"ם החליטה פה אחד לסיים את מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון | משרד החוץ בירך על ההחלטה ומסר כי "המנדט יסתיים באופן סופי בדצמבר 2026 ובמהלך שנת 2027 יתפנה מלבנון, יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ כשלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך השנים באזור הפעילות שלו" (מדיני)
קצין
יוניפי"ל
הותקף וספג סטירה מאזרח לבנוני בדרום
לבנון בעימותים |
יו"ר
הפרלמנט הלבנוני נביה ברי יצא נגד עימותים
עם יוניפי"ל,
ומתפרסם כי ארה"ב
וישראל שוקלות לסיים את פעילות הכוח לאחר
47
שנים (חדשות
בעולם)
בצל הפעילות הבלתי פוסקת של צה"ל בלבנון לגדיעת השתקמותו של ארגון הטרור הלבנוני ושינוי הכיוון במדינה המשוסעת, הערב דווח כי ארה"ב וישראל החליטו לסיים את פעילותו של כוח יוניפי"ל בדרום לבנון לאחר 47 שנים (מדיני)