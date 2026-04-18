שני חיילים צרפתיים נהרגו בדרום לבנון • חיזבאללה מואשם בתקרית

תקרית חריגה ביותר התרחשה היום (שבת קודש) בדרום לבנון, כאשר שני חיילים צרפתיים נהרגו ועוד כמה נפצעו מאש חמושים באזור צור.
התקרית מתרחשת על רקע הסלמת הרטוריקה בין חיזבאללה לממשלה בביירות בעקבות המשא ומתן הישיר עם ישראל.
נשיא צרפת עמנואל מקרון הוציא הצהרה חריפה בה האשים את ארגון הטרור חיזבאללה בעמידה מאחורי התקרית הקטלנית. גם כוח יוניפי"ל של האו"ם, באופן חריג, הצביע על חיזבאללה כגורם האחראי לירי.
גורם מערבי בביירות המעורה בנושא מסר לכאן חדשות: "האיום לכוח האו"ם מצד חיזבאללה הולך וגובר. הם רואים בו מטרות קלות ורכות שאפשר לשלוח באמצעותן מסרים לעולם". הגורם הוסיף כי הארגון מנצל את המתיחות הנוכחית כדי להפגין כוח מול הקהילה הבינלאומית.
התקרית מצטרפת לסדרת אירועים מדאיגים בהם נפגעו כוחות בינלאומיים בדרום לבנון. כזכור, בחודשים האחרונים דווח על עימות בין כוחות צרפתיים לכטב"ם של צה"ל, כאשר הצרפתים הפעילו נשק לוחמה אלקטרונית. כמו כן, דווח על הפלת רחפן ישראלי על ידי כוח יוניפי"ל באזור כפר כילא.
הקשר רחב יותר
התקרית מתרחשת על רקע מתיחות גוברת בזירה הצפונית. במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר רק לפני ימים ספורים חיסלו כוחות אגוז כ-70 תשתיות טרור במרחב בינת ג'בייל.
יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות חיזבאללה מול כוחות בינלאומיים, תוך ניצול המתיחות האזורית. הארגון מנסה להציג עצמו כגורם מרכזי בזירה, למרות המכות הקשות שספג במהלך המערכה האחרונה מול ישראל.
צרפת טרם הודיעה על צעדים נוספים בעקבות התקרית, אך צפויה התייעצות דחופה עם בעלות הברית במסגרת נאט"ו ובאו"ם. עדכונים נוספים בהמשך.
