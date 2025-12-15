19 מדינות פרסמו הודעת תמיכה בשיחות המשא ומתן שהחלו בין ישראל ללבנון | המדינות - כולל צרפת, בריטניה וספרד גינו את התקיפות של חיזבאללה ובמקביל גם תקיפה ישראלית בלבנון שהביאה למותם של מאות | ההצהרה המלאה (מדיני)
שורה של מדינות וגופים רשמיים בעולם הערבי פרסמו גינויים חריפים לפיגוע באוסטרליה, והביעו סולידריות עם משפחות הקורבנות | אפילו איראן החשודה במעורבות בפיגוע הוציאה הודעת "גינוי" | ואיך הגיבו חברי הכנסת הערבים? (פוליטי מדיני)
ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני גינה את הפיגוע המחריד שהתרחש באוסטרליה | "עוד קהילה יהודית שקעה באבל ואובדן, חג האורות הפך ליום של חשכה", אמר ממדאני | הבטיח: "כשאהיה ראש העירייה, אעבוד כל יום כדי לשמור על ביטחונם של יהודי ניו יורק" (בעולם)
אחרי שחבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה וחבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, הותקפו בימים האחרונים על רקע ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס, סיעת יהדות התורה התאחדה כולה והוציאה לפני זמן קצר הודעת גינוי חריפה כנגד התוקפים | במהלך ישיבת הסיעה של ש"ס, אריה דרעי גם גינה את האלימות • תיעוד (חדשות חרדים)
מנהיגי מדינות ומשרדי חוץ ברחבי העולם הגיבו לפיגוע הנורא מוקדם יותר היום בירושלים, שגבה את חייהם של שישה יהודים השם ייקום דמם | האמירויות, בריטניה, צרפת - ואפילו הרשות הפלסטינית, כולם גינו את המתקפה הנתעבת על אזרחים בלבה של עיר הקודש (מדיני)
מלך ירדן נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, והשניים דנו בכל הנוגע למצב הנוכחי ברצועת עזה, תוך שהם מגנים את הכוונה של ישראל להביא להגירה המונית מהרצועה | "מתנגדים לתוכניות הישראליות שמטרתן לבסס את כיבוש עזה, ולהרחיב את השליטה הצבאית" (מדיני)
21 מדינות בעולם שיגרו מכתב חריף בעקבות החלטת ישראל לאשר בוועדת התכנון והבנייה את שכונת E1 שחוצצת בין צפון יהודה ושומרון לדרום | בנוסף, בריטניה הודיעה שהיא מזמנת לשיחת נזיפה את שגרירת ישראל ציפי חוטובלי לשיחת נזיפה (מדיני)
גרמניה סירבה לחתום על מכתב משותף ל-29 מדינות, בוטה וחריג בסגנונו נגד ישראל שפורסם שלשום | צרפת, בריטניה, האיחוד האירופי ומדינות רבות נוספות פרסמו גינוי חריף נגד ישראל, מלחמתה בעזה ותוכנית הסיוע ההומניטרי - גרמניה סירבה להצטרף | כעת, הקנצלר מרץ חווה לחץ מצד השמאל בקואליציה - ולא רק, להצטרף למדיניות הגינויים (חדשות)
מועצת ראשי הדתות בישראל יוצאת בגינוי חריף בעקבות שריפת בית מדרשו של הראשון לציון הגר"י יוסף | "חלילה לנו שהמחלוקות והוויכוחים יתדרדרו לפגיעה במקומות הקדושים, שכה יקרים למאמיניהם ומהווים מוקד לתפילות לשלום ולאחווה", הם כותבים (חרדים)