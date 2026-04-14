19 שרי חוץ מהעולם פרסמו קריאה בה הם דורשים פתרון מדיני ומזהירים כי המשך הלחימה בלבנון מסכן את הרגיעה בין ארה"ב לאיראן.

חזית דיפלומטית רחבה של 19 מדינות, בהן צרפת, בריטניה, אוסטרליה ומדינות אירופיות נוספות, פרסמה היום קריאה משותפת להכללת לבנון במאמצי דה-אסקלציה האזוריים. השרים הדגישו כי "המשך המלחמה בלבנון פוגע בהפחתת ההסלמה האזורית הנוכחית, שאנו מברכים עליה ושיש לכבדה באופן מלא על ידי כל הצדדים", תוך דרישה מהצדדים לפעול לפתרון מדיני.

למרות נוכחותו המאסיבית של חיזבאללה בלבנון והמשך הסכנה לתושבי מדינת ישראל מצד ארגון הטרור, 19 המדינות קוראות לישראל להפסיק את התקיפות.

במסגרת המאמצים המדיניים, השרים הביעו תמיכה ביוזמת הנשיא ז'וזף עאון לפתיחת שיחות ישירות עם ישראל ובירכו על ההסכמה הישראלית לדיונים בתיווך אמריקני. לפי הצהרת השרים, "משא ומתן ישיר יכול להוביל לביטחון בר-קיימא עבור לבנון וישראל, כמו גם עבור האזור", כשהם קוראים לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר עם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן.

הפורום הבינלאומי גינה בחריפות את תקיפות חיזבאללה נגד ישראל, לצד גינוי התקיפות הישראליות מה-8 באפריל, שגבו לדבריהם את חייהם של יותר מ-350 בני אדם. השרים הבהירו כי "יש להגן על אוכלוסיות ותשתיות אזרחיות בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי", והוסיפו גינוי לפגיעה בכוחות האו"ם בלבנון תוך דרישה לשמור על ביטחון אנשי השלום.

בהצהרה ניתן גיבוי להחלטת ממשלת לבנון לאסור פעילות צבאית של חיזבאללה ולחזק את מונופול הנשק של המדינה. השרים הדגישו את חשיבות יישום החלטה 1701 וציינו כי "אנו נמשיך לספק את תמיכתנו למדינה הלבנונית כדי שתפעיל את ריבונותה המלאה על כל שטח לבנון", תוך הבטחה לסיוע הומניטרי ליותר ממיליון עקורים.