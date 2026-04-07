מפציצי B-2 חמקנים חדרו את מערכות ההגנה האיראניות ופתחו את הדרך למפציצי B-1B שהשמידו מתקני טילים בליסטיים • גנרל קיין: 'היכולת להכות מבסיסי הבית משנה את כללי המשחק' | המבצע שהוכיח את עוצמת חיל האוויר האמריקאי (מלחמה עם איראן)
תיעוד לוויין חושף: בטהרן פועלים להסתרת ומיגון אתרים אסטרטגיים שנפגעו בעימותים האחרונים • מנהרות נאטמו ושכבות עפר הונחו על מבני בטון בפרצ'ין ובנתנז • במקביל: בפנטגון נערכים לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת שתימשך שבועות (חדשות בעולם)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
חשש כבד באירופה כי לווייני הריגול הרוסיים לוץ’-1 ולוץ’-2 יירטו אותות מלפחות תריסר לוויינים אירופיים | הלווינים עשויים לספק למוסקבה מידע רגיש על שליטה בלוויינים, ואף לאפשר שיבוש או השפעה על פעולתם (בעולם)
הכוחות המזוינים של רוסיה חשפו יוזמה חדשה במסגרתה יחידות פרשים יצויידו במסופי לוויין ומערכות מצלמות |קטעי וידאו שפורסמו מראים חיילים רוסים רכובים על סוסים מצוידים במבנים ממתכת המוחזקים על גבם, שנושאים אנטנות לוויין ומצלמות (בעולם)
לוויין חדש ששוגר לחלל מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם | המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר (בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
ישראל והונגריה חתמו על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בתחום החלל, הכולל פרויקטים משותפים בלוויינות, רובוטיקה וחינוך מדעי – במטרה להעמיק קשרים מדעיים, תעשייתיים ואסטרטגיים בין המדינות | ההסכם יאפשר לחברות ישראליות להשתלב במכרזי חלל חדשים (כלכלה)