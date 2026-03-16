ההצבעה החשאית תחת אש ישראלית, ההודעה שנעצרה ברגע האחרון והקרב המר בין ה"מתונים" לגנרלים של משמרות המהפכה | ב'ניו יורק טיימס' דווח מה באמת קרה בחדרים הסגורים בטהרן מאז חיסולו של עלי ח'אמנאי, ומי ניסה למנוע את "ירושת המלוכה"? (חדשות)
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
למרות הדיווחים הסותרים באשר למינויו, התקשורת הממלכתית באיראן הודיעה הערב באופן רשמי על בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל ידי ישראל במכת הפתיחה של המלחמה, למנהיג העליון הבא של הרפובליקה האיסלאמית | מוגת'בא בן ה-56 הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, וכמו אביו נחשב לקיצוני מאוד | במכת הפתיחה הישראלית נהרגו גם אמו, אשתו ובנו והוא עצמו נפצע אך שרד (בעולם)
מתחת לגלימת איש הדת השחורה מסתתרת אימפריית נדל"ן של 100 מיליון ליש"ט ב'שורת המיליארדרים' בלונדון וחשבונות קריפטו סודיים שחובקים את אירופה | בזמן שהוא שורף את צוואת אביו ושורד ניסיונות חיסול בלב טהראן, מוג'תבא חמינאי יוצא מהצללים אל כס המנהיג העליון – כשהוא נושא עמו סודות ששווים מיליארדים | שטיח פרסי (חדשות בעולם)
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון נחשב ליורש הפוטנציאלי המוביל בקרב הנהגת שלטון הטרור בטהרן | עם זאת, מהלך שכזה מהווה סיכון משמעותי עבור האיראנים - איום מתוך העם, ולא פחות מכך מישראל והמערב | מוג'תבא חמינאי, ילך בקרוב בדרך אביו - תרתי משמע (פרשנות)
מועצת המומחים של איראן הכריזה על בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, כיורשו | חברי המועצה לא נפגעו בתקיפה הישראלית היום - וצפויים להכריז בקרוב על מוג'תבא חמינאי כיורשו של המנהיג העליון | כזכור, ישראל תקפה היום את מפגש מועצת החכמים של איראן בעיר קום, בעת שהתכנסה כדי לבחור מנהיג עליון חדש במקומו של עלי חמינאי המחוסל (בעולם)
הדיקטטור הגדול ומנהיג המהפכה האיראנית חוסל הבוקר עם פתיחת מבצע 'שאגת הארי' | חמינאי, שגדל במשפחה ענייה והפך לסמל השנאה היוקדת לעם היהודי, שלט ביד רמה באיראן כל זאת בזמן שחיסל את שאריות מתנגדיו וצבר בסתר הון רב | תולדות חייו של גדול הצוררים שחוסל היום (בעולם)
טראמפ שוקל אפשרות של חיסול עלי חמינאי ובנו ממשיך דרכו | חלק מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ מודים שאינם יודעים מה יחליט לעשות או מתי |יועץ בכיר אמר: "הנשיא עדיין לא החליט לתקוף, ייתכן שיתעורר מחר ויאמר: 'זהו זה'" | דוברת מטעם הבית הלבן: "רק הנשיא יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות" (בעולם)
בזמן שאיראן חווה משבר כלכלי עמוק עקב הסנקציות העולמיות הנשכניות ובריחת המוחות ההמונית, משפחת המלוכה האיראנית, של המנהיג העליון עלי חמינאי, רובצת לה על הררי כסף ונכסים שאותם גזלה מאזרחי איראן המורעבים | על אף מאמציהם להסתיר את הונם הרב ופיזורו ברחבי העולם, לאורך השנים ניתנה מדי פעם הצצה לכסף הגדול שמוחזק במחשכים (מגזין, העולם הערבי)