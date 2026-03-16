לאחר שהתגלה התרגיל של חמאס כששחרר שרידים נוספים של גופה שכבר הושבה, אחר הצהריים הפר חמאס פעם נוספת את הפסקת האש כשפתח במתקפה על חיילי צה"ל בקו הצהוב | הכוחות הגיבו באש כבדה | בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה בה הודיע כי הורה לכוחות צה"ל לפתוח באש כבדה על עזה בתגובה להפרות החוזרות ונשנות ותקיפת הכוחות (חדשות, צבא)
מאג'ד אבו סלמיה, אחיו של מנהל בית החולים שיפא, חוסל אמש על ידי חיל האוויר בביתו במחנה הפליטים שאטי. על פי דובר צה"ל, אבו סלמיה, ששימש כצלף בארגון הטרור חמאס, תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. חיסולו מגיע על רקע הקשרים שהתגלו בין הנהגת בית החולים לארגון חמאס, ועל רקע שחרורו המוטעה של אחיו, מנהל בית החולים (צבא)
המשטרה בארה"ב עושה מאמצי על על מנת לתפוס את הצלף המיומן שירה באוהד ישראל - צ'ארלי קירק | החשודים שנתפסו בהתחלה שוחררו וכרגע אין חשודים בידי המשטרה, שעוברת מדלת לדלת באיזור הרצח על מנת לנסות לאתר אותו | הפרשן ברשת האמריקנית שהצדיק את הרצח - פוטר מעבודתו (חדשות)
אירוע חריג אירע הלילה בארצות הברית כאשר שני לוחמי אש נורו למוות מאש צלפים, ומספר כבאים נוספים נפצעו כשהגיעו לכבות שריפה בשטח פתוח | כמה שעות לאחר תחילת האירוע, סמוך לזירת הפשע, איתרו שוטרים מקומיים גופת גבר עם רובה צלפים (בעולם)