בבלי
תגובה מהירה

חריג: צלפים חיסלו שני מחבלים שיידו אבנים על רכבים בשומרון

שני מחבלים חוסלו על ידי צלפי צה"ל, לאחר שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בשומרון | מחבל נוסף נמלט מהמקום וכוחות צה״ל פתחו במרדף אחריו (בארץ)

צלף צה"לי, אילוסטרציה (צילום: נתי שואת\פלאש90)

שני מחבלים חוסלו על ידי צלפי צה"ל, לאחר שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך לכפר סינג׳יל שבמרחב חטיבת שומרון. מחבל נוסף נמלט מהמקום וכוחות צה״ל פתחו במרדף אחריו.

בהודעת דובר צה״ל נמסר כי "במהלך פעילות מבצעית ממוקדת של צלפי יחידה 636 במרחב סינג׳יל שבחטיבת שומרון זיהו הלוחמים שלושה מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי באזור. הלוחמים ירו לעבר המחבלים ושניים מהם חוסלו במקום".

עוד נמסר כי "כוחות צה״ל החלו במרדף אחר המחבל הנוסף שנמלט מהמקום". בצה״ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול טרור ולשמירה על ביטחון התושבים במרחב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר