אחרי שנים של מאבק ב"ענישה הקולקטיבית" נגד המפגינים החרדים, הצעת החוק האוסרת על המשטרה להשתמש בבואש עברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל • מהלילה: המשטרה מחויבת להשתמש במים נקיים בלבד ולתעד כל התזה • הדו"ח שחשף: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהשתמשה בחומר, שמרכיביו היו סודיים ורעילים (חרדים)
הסגן החסידי של ראש עיריית ירושלים, הגיש עתירה לבג"ץ נגד השימוש ב"בואש" בפיזור הפגנות חרדים | בעתירה נטען כי החומר גורם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים | המשטרה מנגד טוענת כי מדובר באמצעי בטוח המבוסס על שמרים וסודה | מה הסיכוי שהעתירה תתקבל? | האמת מאחורי הסירחון (חרדים ומשפט)
בשל עתירה של עשרות חרדים וסגן ראש העיר ירושלים לבג"ץ נגד המשטרה והשר בן גביר, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בנוזל הבואש באירועי הפרות סדר, המשטרה קיימה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות, שבהן הוחלט לקדם מציאת חלופה לנוזל הבואש (משטרה)
לקראת דיון הבוקר בכנסת בהצעת חוק שנועדה להסדיר את הפעלת המכת"זית (מכונית התזה) והבואש, דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהוכן לקראת הדיון, מעלה שאלות קשות באשר להתנהלותם של הגורמים הרשמיים שאמונים על הסוגיה, ועל הסיכונים הרבים בהפעלת כלים אלו בהפגנות (בארץ)