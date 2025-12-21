מקורות מקומיים בסוריה טוענים כי בחודשים האחרונים מתבצעות רכישות נרחבות של אדמות חקלאיות באזור אגן הירמוך, בדרום המדינה, על ידי גורמים בעלי אזרחויות זרות - קנדית, אוסטרלית ובריטית - שלטענת המקורות קשורים לגופים יהודיים | לפי הדיווח, מדובר בשטחים שמגיעים עד כ-200 אלף דונם (העולם הערבי)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין בבלי)
הנשיא הצרפתי העניק ראיון לתקשורת הישראלית וחידד את עמדתו נגד ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית: “אני ב־0% איתכם כשבונים התנחלויות או כשעוקרים אוכלוסייה” | עמנואל מקרון קורא ל“שלב חדש” בזירה המדינית ומסביר מדוע הכרה במדינה פלסטינית “תבודד את חמאס” | מציג קו תקיף נגד איראן (חדשות)
מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום כי התוכנית של סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - "שומרת על ישראל בטוחה היא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור" (מדיני)
בעקבות כוונה של ממשלת אירלנד להעביר חוק שיהפוך ייבוא סחורות מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן לעבירה פלילית, בכירים בממשל טראמפ שיגרו הלילה מסרים חריפים לאירלנד שלא כדאי לה להעביר את החוק (מדיני)
משרד החוץ הבריטי הודיע היום על שורת סנקציות נגד ישראלים וחברות ישראליות הנחשדות לטענתם בפגיעה בפלסטינים | בנוסף, בצעד קיצוני וחריג, הודיעה בריטניה על הפסקת המשא ומתן מחודש עם ישראל לסחר חופשי בעקבות מלחמתה בעזה (מדיני)