לראשונה בהיסטוריה המודרנית, כוח אוקראיני השתלט על עמדת אויב ללא חיילים כלל - רק באמצעות מערכות בלתי מאוישות | במקביל, קייב מעמיקה את שיתוף הפעולה התעשייתי עם אירופה ומרחיבה ייצור רובוטים בקנה מידה חסר תקדים (טכנולוגיה)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
רס״ר אברהם אזולאי בן 25 מיצהר, נפל בקרב קשה שהתרחש בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך פעילות הכוחות, מחבלים אשר יצאו מתת קרקע ניסו לחטוף את אברהם ז"ל | צה"ל: "לאור הנסיבות הוחלט להעלותו לדרגת רס״ר" (צבא)