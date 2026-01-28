משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם 'אלביט' לרכישת חימושים אוויריים מתקדמים ב-570 מיליון שקלים. המטרה: עצמאות ייצורית מוחלטת והכנת חיל האוויר למתארים של עימות מתמשך מול איומים רחוקים – ללא תלות באספקה חיצונית (צבא וביטחון)
דיוק קטלני של פחות מ-5 מטרים: הודו חתמה על עסקת בזק לייצור מקומי של מערכת ה-Suryastra, המבוססת על טכנולוגיית ה-PULS של אלביט מערכות. כפי שפורסם באתרים OdishaTV ו-India Defense News, המשגר הרב-קליברי יספק לצבא ההודי עליונות מוחלטת עם טווחים של עד 300 ק"מ – ויכולת לרסק מטרות בעומק האויב (בעולם)
עם צוות של 3 לוחמים בלבד וקצב אש ששווה לגדוד שלם: צה"ל קלט השבוע את התותח המתקדם בעולם מתוצרת 'אלביט' • על פי דיווחי מערכת הביטחון והודעת המקור של חיל התותחנים, כך נראית "קפיצת המדרגה" של חיל התותחנים במאה ה-21 (צבא וביטחון)
קפיצת דרך אסטרטגית בצי ארה"ב: פיתוח ישראלי-אמריקני יצייד מאות מטוסי "סופר הורנט" ביכולות קטלניות מעבר לטווח הראייה | המערכת, המבוססת על טכנולוגיית ה-F-35, תעניק לטייסי ה-F-18 "ראיית על" דיגיטלית ויכולות ניהול קרב עתידניות החל משנת 2027 (בעולם)