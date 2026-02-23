נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יכנס היום את הקבינט שלו, ברקע קריסת השיחות עם האיראנים והמתיחות מאז חזרו המשלחות מאיסלאמבד | בעוד האיראנים ממשיכים ללעוג פומבית לטראמפ, האחרון מבקש מוצא ממלחמת האין-ברירה אליה נכנס (חדשות)
יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, הזהיר את טראמפ כי מערכה צבאית נגד איראן תישא עמה סיכונים משמעותיים | הגנרל הביע חשש מפני מחסור בתחמושת והיעדר סיוע צבאי של בעלות הברית | נתניהו כינס דיון ביטחוני מצומצם ברקע המצב המתוח (בעולם)
שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית תקף לראשונה את החלטת הקבינט לכיבוש עזה, אך הבהיר כי אינו מתכוון להתפטר מתפקידו בשלב זה |לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת (פוליטי)