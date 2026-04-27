נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יקיים הערב בבית הלבן התייעצות ביטחונית רגישה עם בכירי הממשל והצמרת הביטחונית, במטרה להכריע בדבר המשך המערכה מול איראן, כך לפי דיווחים בארה"ב.

הדיון יתמקד בשאלה האם לחדש את התקיפות הצבאיות הישירות או להמשיך במדיניות המצור הימי, שלפי הערכות הנשיא מסב לאיראן נזק כלכלי של כחצי מיליארד דולר ביום בשל עצירת ייצוא הנפט.

​הכינוס הביטחוני ייערך זמן קצר לפני שהנשיא יארח בבית הלבן את מלך בריטניה, צ'רלס, המגיע לביקורו הרשמי הראשון במדינה. בתוך כך, גורמים בממשל מביעים ספק רב באשר לסיכויי הצלחת המשא ומתן המדיני, זאת לאחר שפורסם כי הצעה איראנית חדשה שהוגשה במהלך סוף השבוע נדחתה בטענה שאינה עומדת בקווים האדומים שהציב הנשיא טראמפ.

​לפי דיווחים שונים, טהרן הציעה מתווה הכולל את פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור האמריקני בתמורה להמשך השיחות בנושא הגרעין במועד מאוחר יותר. עם זאת, טראמפ ממשיך להתעקש על הסכם הכולל את מסירת כל האורניום המועשר שבידי איראן והפסקת ההעשרה למשך שני עשורים לפחות. הנשיא אף הבהיר כי השיחות לא יתקיימו עוד בפקיסטן באומרו כי "זו טיסה של 18-17 שעות. אם הם רוצים לדבר, הם יכולים לבוא אלינו או להתקשר".

​במקביל למתיחות בוושינגטון, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נפגש במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ומסר לו איגרת מהמנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי.

פוטין הדגיש כי "רוסיה תעשה הכול עבור האינטרס של מדינות באזור כדי להביא שלום כמה שיותר מהר", והבטיח להמשיך בשיתוף הפעולה האסטרטגי עם טהרן. עראקצ'י השיב כי "כל העולם קיבל הוכחה לכך שהעם האיראני באמצעות ההתנגדות שלו למתקפות האמריקנית יוכל לעמוד באתגר שזימנה לו התקופה הזאת".

יצויין כי דוברת הבית הלבן תקיים הערב בשעה 20:30 מסיבת עיתונאים.