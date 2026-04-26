הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ

החשוד בניסיון להתנקש בחייו של דונלד טראמפ קול אלן, פרסם מניפסט מפורט שבו הצהיר כי הוא פועל כמי שאינו מוכן לשאת עוד באחריות למעשי נבחרי הציבור שלו.

בכתב האישום העצמי שחיבר הסביר כי "אני אזרח של ארצות הברית של אמריקה. מה שהנציגים שלי עושים משתקף בי. ואני כבר לא מוכן לאפשר לבוגד לצפות את ידי בפשעיו". לדבריו, מדובר בהזדמנות הממשית הראשונה שהייתה לו לפעול נגד מה שהגדיר כפשעי הממשל.

​חלק נרחב מהטקסט הוקדש לביקורת חריפה על מערך האבטחה של השירות החשאי והמלון שבו שהה. החשוד תיאר תחושת יהירות מצד המאבטחים וטען כי הצליח להחדיר אמצעי לחימה ללא כל קושי.

"אני הולך עם מספר כלי נשק ואף אדם אחד שם לא שוקל את האפשרות שאני יכול להוות איום", כתב והוסיף כי האבטחה התמקדה בבדיקת הבאים לאירוע ובמפגינים בחוץ, תוך התעלמות מאורחים ששהו במלון.

"רמת חוסר המקצועיות הזו היא מטורפת, ואני מקווה בכנות שהיא תתוקן עד שהמדינה הזו תקבל שוב הנהגה מוכשרת באמת", ציין החשוד בתיאור המחדלים.

​החשוד אף פירט את תכנונו המבצעי ואת סדרי העדיפויות שלו לפגיעה, כשהוא מציין כי בכירי הממשל הם המטרות המרכזיות מבחינתו. הוא הסביר כי בחר להשתמש בתחמושת מסוימת כדי למנוע פגיעה באנשים שלא היוו יעד להתנקשות, אך הבהיר כי היה מוכן לעבור דרך כל אדם כדי להגיע למטרה. לדבריו, "אם הייתי סוכן איראני, במקום אזרח אמריקאי, יכולתי להביא לכאן מקלע כבד ואף אחד לא היה מבחין בדבר".

​בפתח דבריו ביקש החשוד להתנצל בפני בני משפחתו ועמיתיו על כך ששיקר להם כדי להגיע לזירה. הוא פנה להוריו והתנצל על כך שטען כי הוא הולך לראיון עבודה, וכתב לקולגות שלו כי הוא "מתנצל בפני עמיתיי וסטודנטים שלי על שאמרתי שיש לי מקרה חירום אישי". את המניפסט חתם בהתנצלות כללית בפני עוברי אורח שסיכן את חייהם בעצם שהותו לצידם עם כלי הנשק שהכין לביצוע המעשה.