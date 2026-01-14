חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת ברמינגהם חושף את החלבון MRAP2 כגורם המרכזי האחראי על תחושת השובע. התגלית מעניקה תקווה לפיתוח תרופות עתידיות שיאזנו את התיאבון ויסייעו לסובלים מהשמנה להפחית במשקל בקלות, תוך תיקון שיבושים הורמונליים במוח (בריאות, בעולם)
הדרכה מעשית ורגישה להורים בכלל ולהורים מהחברה החרדית בפרט להתמודדות עם עודף משקל אצל ילדים | תמיכה רגשית, חינוך לתזונה נכונה, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור התנהלות חברתית ויצירת בית יהודי המטפח בריאות מתוך אהבה, אחריות והשראה (בריאות)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'בבלי' (בריאות)
מדד הבריאות של 'מכבי' לשנת 2025 חושף תמונה מורכבת של הציבור לאחר שנתיים של לחימה: מצד אחד, זינוק של 15% בהקפדה על אורח חיים בריא ושימוש נרחב בזריקות הרזיה, אך מצד שני - כל ישראלי שלישי זקוק לסיוע נפשי | וגם: כיצד הפך ה-ChatGPT ליועץ הרפואי של אחד מכל חמישה אזרחים? (בריאות)
כולנו אומרים לעצמנו "היום אוכל הרבה, אוכל לא בריא וכן הלאה - ומאוחר יותר אעשה פעילות גופנית יותר מהרגיל" אך המסקנה של מחקר שנערך בקרב יותר מ-30 אוכלוסיות שונות מראה שזה לא תמיד כך | מלבד פעילות גופנית ומאזן קלורי, ישנה חשיבות רבה גם לסוג הקלוריות שנכנסות לגוף, והיא חשובה אפילו יותר מפעילות גופנית (בריאות)