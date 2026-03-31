שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)
טיסה שהייתה בדרכה מלוב למצרים ביום שישי האחרון נפגעה מלהקת ציפורים במהלך ההמראה | המטוס עם 155 נוסעים פגע בלהקה גדולה במיוחד של ציפורים ששהו על המסלול | בעקבות האירוע הצוות החליט על חזרה מיידית ובטוחה לשדה בטריפולי | לא דווח על נפגעים (תעופה)
מטוס של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה | ההתנגשות גרמה לשבר בחרטום וסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות | כך זה נראה (תעופה)