"הבלם ירד לרצפה": נהג המרוצים איבד שליטה והתנגש במעקה | צפו

נהג המרוצים האוסטרלי וויל פאוור, המשתתף בסבב IndyCar, היה מעורב בתאונה קשה במהלך מקצה הדירוג לקראת מרוץ ה-Children’s of Alabama Indy Grand Prix בבירמינגהאם שבאנגליה.

פאוור איבד שליטה ברכבו בכניסה לאחת הפניות, לאחר שהגלגלים ננעלו והוא לא הצליח להשלים את הפנייה שמאלה. כתוצאה מכך המשיך ישר, חצה את אזור החצץ והתנגש חזיתית במעקה הבטיחות.

לאחר שפונה ונבדק במרכז הרפואי במסלול, הסביר כי התקלה נגרמה ככל הנראה מכשל בבלמים האחוריים. לדבריו: ״הבלם פשוט ירד לרצפה. אני חושב שהקדמיים עדיין עבדו, אז זה היה כשל בבלמים האחוריים. זה כל מה שאני יודע״.

פאוור הוסיף כי למרות התאונה, הרכב הרגיש תקין במהלך סוף השבוע, אך הוא לא הצליח להשלים הקפה נקייה.

השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29

במהלך סוף השבוע גם נהג נוסף, סקוט מקלופלין, היה מעורב בתאונה במהלך האימונים כאשר איבד שליטה במהירות גבוהה ופגע בגדר הבטיחות.