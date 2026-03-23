לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)
אישה בת 34 נהרגה, צעיר בן 22 פונה במצב קשה ו-7 נוספים נפצעו בדרגות שונות בשריפה גדולה במיוחד שפרצה הלילה בבניין מגורים בשכונת קווינס בניו יורק. "הכל בער כל כך מהר, זה היה נורא", תיאר אחד השכנים (בעולם)
שלושה בחורי ישיבה שצעדו על הקרח של נהר קפוא בניו יורק נלכדו לאחר שהקרח נשבר מתחת לרגליהם | לדברי תושבי השכונה, בני הישיבה הוזהרו על ידי התושבים כי מדובר במעשה מסוכן, אך אלו לא הקשיבו לקריאותיהם | השלושה חולצו בס"ד על ידי כוחות החילוץ, כאשר הם במצב היפותרמיה מסכן חיים (חרדים)
שפל חדש ברובע קווינס: מפגינים צרו על בית כנסת שאירח יריד נדל"ן ישראלי, הניפו דגלי טרור וזעקו "אינתיפאדה" • ראש העיר ממדאני הצהיר: "חמאס ארגון טרור, אין לקריאות האלו מקום בעירנו" • שגריר ישראל באו"ם דני דנון: "זו שותפות לטרור" • גם מושלת ניו יורק הצטרפה לגינויים: "רטוריקה מגעילה ומסוכנת" (בעולם)
הסוכנות הפדרלית פתחה בחקירה רשמית בעקבות תקיפה חמורה במסעדה כשרה בקווינס, במהלכה הותקפו יהודים תוך קריאות "נהרוג את כל היהודים" | המשטרה המקומית סירבה לסווג את האירוע כפשע שנאה – אך כעת ייתכן שהתוקפים יועמדו לדין באשמה פלילית חמורה (בעולם)