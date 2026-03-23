מלחמת קודש בסאטמר: בחור שייראה בחדר מחשבים - יסולק לצמיתות

חסידות סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

סערה בעולם התורה החסידי בארצות הברית: הנהלת הישיבות הקדושות ד'סאטמר (מהרי"י) בקווינס, מהמוסדות המפוארים והשמורים ביותר של החסידות, יוצאת במערכה חזיתית וחסרת פשרות נגד תופעת ה"קיאסקים" – חדרי המחשבים הציבוריים.

במכתבים פנימיים שהגיעו לידי 'בבלי' ונתלו בהיכלי הישיבות, מובהר לבחורים כי מדובר בקו אדום שחצייתו משמעותה אחת: סילוק מידי מהישיבה.

האדמו"ר מסאטמר ( צילום: יוסי גאלדבערגער )

במכתב הראשון, עליו חתום המנהל הרוחני הרה"ג ר' משה יודא פרידמאן, מוסברת ההפרדה הברורה שבין עולם המבוגרים לעולם הישיבה. בעוד שאצל אנשים עובדים לעיתים המחשב הוא כלי לצורכי פרנסה, הרי שעבור בחור ישיבה מדובר ב"סכנה אדירה". "איזו שייכות יש לבחור למקום כזה?", תוהה הנהלת הישיבה בכרוז. "מי שאין לו ברירה וצריך פרנסה, זה עניין אחד, אבל בחור? עבורו זו סכנה מבהילה!". ההנהלה מבהירה כי אין שום תירוץ שיצדיק כניסה לחדר מחשבים, וכי "בחור שנכנס לשם, אינו יכול להיחשב יותר כתלמיד הישיבה".

המכתב השני, חריף עוד יותר בסגנונו, נכתב בעקבות שיחה שנשא המשגיח הרה"ג ר' יעקב מאיר וייזנפלד. תחת הכותרת המזעזעת "מטמא טהורים!", מתואר הנזק הרוחני הבלתי הפיך שנגרם לבחורים הנחשפים למחשבים.

"נשמות יהודיות טהורות וזכות הופכות להיות טמאות ומטונפות!", זועק הכרוז. המשגיח מתאר כיצד בעבר המושג "קיאסק" כלל לא היה בלקסיקון של בחור חסידי, ומי שנאלץ להיכנס למקומות כאלו עשה זאת בבושה גדולה. "היום היצר הרע מנסה להפוך את זה להרגל, וזה מתחיל ב'רק לרגע' ומסתיים בנפילה לתהום".

בצעד יוצא דופן, הנהלת הישיבה פונה ישירות לציבור האברכים ובעלי הבתים בקווינס ובניו יורק, ומבקשת מהם לתור אחר בחורים אשר נכנסים לחדרי מחשבים, ולפנות לצוותות הרחוני, בסוף המכתבים מופיעים מספרי טלפון ישירים של הנהלת הישיבה הגדולה והישיבה הקטנה.

"אם ראיתם בחור של סאטמר נכנס או יוצא מחדר מחשבים (קיאסק) – אל תעמדו מנגד! התקשרו מיד ודווחו למנהלים", נכתב בפנייה לציבור. הנהלת הישיבה מדגישה כי הדיווח אינו "לשון הרע", אלא הצלת נפשות ממש: "זה הפיקדון היקר של כולנו, ועלינו לשמור עליו מפני הסכנות הנוראות של הרחוב".

בחסידות מציינים כי התקנות מגיעות בהוראה ישירה ובגיבוי מלא של האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י), הרואה בשמירה על טהרת הבחורים ובניתוקם מכל קשר למחשבים וטכנולוגיה את סלע הקיום של המוסדות.