חוקרים פיתחו חומר חדש שחודר דרך העור ויכול לשאת אינסולין אל תוך הגוף – פיתוח שעשוי בעתיד להוות חלופה להזרקות המקובלות כיום בהם משתמשים חולי סוכרת | המשמעות של חידוש כזה עבור חולי סוכרת עשויה להיות דרמטית (בעולם)
ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)
פרשייה מזעזעת מגיעה לסיומה בבית המשפט באוסטרליה, לאחר שזוג הורים השייכים לכת מנעו תרופת אינסולין לילדתם הסוכרתית בגלל סיבות "דתיות", כתוצאה מכך הילדה מתה מהיפרגליקמיה - ההורים נשלחו לכלא לשנים רבות (חדשות, בעולם)